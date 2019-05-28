Gabriel Diniz kimdir? Ünlü şarkıcı uçak kazası sonucu öldü!

Gabriel Diniz uçak kazası sonucu hayatını kaybetti. Gabriel Diniz'in ölümü ülkede büyük bir şoka sebep olurken internette de aranmaya başladı. Brezilyalı ünlü şarkıcının uçağının düşmesiyle Gabriel Diniz ile birlikte 2 kişi daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki Gabriel Diniz kimdir? Kaç yaşındadır?

GABRİEL DİNİZ KİMDİR?

Gabriel Diniz 18 Ekim 1990 tarihinde doğdu. Ünlü şarkıcının özellikle Brezilya'da büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.

GABRİEL DİNİZ NASIL ÖLDÜ?

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Sergipe eyaletine bağlı Estancia kentinde dört koltuk kapasiteli PT-KLO Piper model olan küçük uçak düştü. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaşamını yitirenlerden birisi de ülkenin en popüler şarkıcılarından Gabriel Diniz olduğu öğrenildi. Kaza sonrası bölgeye uzman ekipler yönlendirildi. Uçağın düşüş sebebinin tespiti için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

GABRİEL DİNİZ'İN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Gabriel Diniz'in menajeri yerel basına yaptığı konuşmasında, "Gabriel bu öğleden sonra Sergipe eyaletinin güneyinde, düşen çift motorlu uçaktaydı. Kendisi sonsuza dek kalbimizde olacak" açıklamasını yaptı. 28 yaşındaki Diniz, geçtiğimiz yaz Brezilya Karnavalı'nın hit şarkısı "Jenifer" ile tanınmıştı.