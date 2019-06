Gafur Uzuner'in sergisine ilgi

Kaynak: İHA

Ressam Gafur Uzuner 'in Sanko Sanat Galerisi'nde 17 Mayıs'ta açtığı "Kırmızı" temalı 26'ncı kişisel resim sergisi 14 Haziran'a kadar gezilebilecek.Oyuncu kökenli olan, birçok filmde rol alan ve televizyonda program sunan Uzuner, eğitimini aldığı ve sevgisine içinde çok ayrı bir yer ayırdığını belirttiği resmi bırakmadığını söyledi.Suluboya ve akrilik boya ile hazırladığı eserlerinden bazılarını Gaziantepli sanatseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğuna belirten Uzuner, "Olağandışılıktan hareketle gökyüzünde ve sularda kırmızı rengi kullandım. Gökyüzünde uçan balıkları tasvir ettim. Ana tema kırmızıyı kullandım" dedi.Seyahat ederken gidip gördüğü yerlerdeki izlenimlerimi kendince resmedip sanatseverler ile paylaştığına vurgu yapan Uzuner, "Resim yaparken çok keyif alıyorum. Umarım Gaziantepli sanatçı ve sanatseverler de sergimi gezerken keyif almışlardır" ifadelerini kullandı.Resim ve oyunculuk çalışmalarını İstanbul 'da yaptığını anımsatan Uzuner, resimlerindeki hakim kırmızı tonların enerji, cesaret, kararlılık ve şehir hayatındaki hareketliliği vurguladığının altını çizdi.Eserlerinin geniş satıhta alabildiğine derinlikleri olan biraz da fütürist çağrışım yapan suluboya deneyimlerinin izlerini taşıdığını anlatan Uzuner, "Eserlerimde mutlak güzellik arıyorum. Tasarlamadan, özümsemeden gerçeğin kendisine ulaşılmaz. Bu bağlamda yeni sergimi hazırlarken içselleştirdiğim ve yaptığım bilinçli seçimlerle sanatsal güzellikleri kendi birikimimle birer nesneye dönüştürdüğüm resimlerimi izlenime sunuyorum" diye konuştu.Uzuner'in 35 eserinin yer aldığı sergisi Sanko Sanat Galerisi'nde, 14 Haziran'a kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebiliyor.Gafur Uzuner Ankara doğumlu sanatçı resme ortaokul öğrencisiyken Eşref Üren ve Osman Zeki Oral 'dan dersler alarak başladı. Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Prof. Mürşide İçmeli Vedat Can ve Prof. Hasan Pekmezci'nin öğrencisi olup, resim bölümünden 1980 yılında mezun oldu.İstanbul, Bursa Çorum , Ankara, Antalya ve Mersin 'de 25 kişisel sergi açan sanatçı sergi serüvenine 1981 yılında Vakko Sanat Galerisi'ndeki karma sergiyle başladı. Aynı yıl İstanbul'a yerleşti. Sanatçının Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı , banka koleksiyonları, yurt içi ve yurtdışında çok sayıda kurum ve özel koleksiyonlarda resimleri bulunuyor.Tiyatro eğitimi de alan Uzuner on yıldan beri "Gezelim Tozalım" isimli televizyon programı yapıyor. Resim ve oyunculuk çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Gafur Uzuner kişisel sergilerin yanı sıra çok sayıda karma sergiye de katıldı. - GAZİANTEP