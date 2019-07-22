Gaga Gölü'nün turizm cazibesi artırılacak

Ordu
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Fatsa ilçesinde bulunan Gaga Gölü'nün turizm cazibesini artırmaya yönelik çalışma başlattıklarını belirterek, "Burayı Türkiye
'ye ve dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz." dedi.
Güler, ilçede doğal olarak oluşan ve derinliği 15 metreyi bulan Gaga Gölü'nü ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Burada gölün içerisinde deniz bisikleti ile bir süre tur atan Güler, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, golü çok beğendiğini kaydetti.
Güler, her yıl çok sayıda turist çeken Gaga Gölü için yeni bir çalışma başlattıkları bilgisini vererek, şöyle konuştu:
"Güzelliğin, doğallığın ve yeşilliğin merkezi olan Gaga Gölü'nü turizme kazandırmak için Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak çalışma başlattık. Burayı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Böyle güzel bir yerin sadece mahalli olarak bize ait olmasından ziyade tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtarak insanların böyle bir doğa harikası güzelliği görmesini istiyoruz. Gaga Gölü, doğal yaşam içinde sessiz ve huzur dolu bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak buranın çevre düzenleme işini biz yapacağız. Çalışmalar bitirildiğinde burası dünyanın sayılı yerlerinden birisi olup, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olacak."