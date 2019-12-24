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Gagasına olta takılan martıyı kurtarma operasyonu

İstanbul Boğazı'nda balık avlamak isterken gagasına olta ucu takılan martı denizde mahsur kaldı.

24.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:06
Boğazı'nda balık avlamak isterken gagasına olta ucu takılan martı denizde mahsur kaldı. Martının yardımına boğazda dalış yapmaya hazırlanan dalgıçlar yetişti. Martı, gagasına takılan olta ucunda kurtulduktan sonra özgürlüğe tekrar kanat çırptı. İnsanlık ölmemiş dedirten görüntüler cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İstanbul boğazında dalış yapmak için denize botla açılan dalgıçlar, Kız kulesi yakınlarında su üzerinde duran bir martı fark etti. Martının uçamadığını fark eden dalgıçlar botlarının dümenini martıya yöneltti. Dalgıçlar, gagasına olta ucu takılan ve uçamayan martıyı kurtarmak için harekete geçti. Martıyı denizden çıkaran dalgıçlar, martının gagasına takılan olta ucunu özenle çıkardılar. Gagasına takılan olta ucundan kurtulan martı ise tekrar özgürlüğe kanat çırptı.
Gagasına olta ucu takılan martıyı kurtaran dalgıçların insanlık ölmemiş dedirten görüntüsü cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde dalgıçlar denizde mahsur kalan martıyı denizden alıyorlar. Gagasına takılan olta ucunu çıkarttıktan sonra tekrar gökyüzüne salıyorlar.
(İHA)
Gagasına olta takılan martıyı kurtarma operasyonu

İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


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