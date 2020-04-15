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Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, YTB'nin 10. yılını kutladı

Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) 10. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

15.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:25
Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) 10. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Vlah, yayımladığı videoda, YTB'nin Türk halkları arasında bağları güçlendirdiğine dikkati çekti.
YTB'nin Gagauz dili ve kültürünün korunmasına destek olduğunu belirten Vlah, "Çocuklarımız, YTB'nin bağışladığı kitaplarla ana dilini öğreniyor. Çocuklar ana dilini öğrenecek ve gelecek nesillere de aktaracak. Böylelikle, Türk dünyası ileride daha da güçlü olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Vlah, Gagauz öğrencilerinin YTB sayesinde Türkiye 'nin en kaliteli üniversitelerinde eğitim gördüklerini de dile getirdi.
Gagauz Özerk Yeri'nin Türk dünyasının parçası olduğunu vurgulayan Vlah, Türkiye'nin Gagauz halkının her zaman yanında olduğunu ifade etti. Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, YTB’nin 10. yılını kutladı

Kaynak: AA

Etiketler: yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Türkiye, Güncel
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