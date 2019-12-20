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Gagavuzya heyeti Mogan'da tekne turu yaptı

Gölbaşı Belediyesi ile "kardeş şehir" protokolü imzalamak için ilçede bulunan Gagavuzya heyeti, Mogan Gölü'nde tekne turu yaptı.

20.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:04 Gagavuzya heyeti Mogan'da tekne turu yaptı
Gölbaşı Belediyesi ile "kardeş şehir" protokolü imzalamak için ilçede bulunan Gagavuzya heyeti, Mogan Gölü'nde tekne turu yaptı.
Mogan'da tekne turuna çıkan Çöşmaküü Belediye Başkanı Sofia Jekova ve beraberindekiler, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e teşekkür etti. Heyet tekne turunun ardından Mogan Gölü'nün etrafını gezdi.
Heyete, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi ve Gölbaşı Belediyesi Özel Kalem Müdürü Osman Bostanoğlu da eşlik etti.
Jekova, "Gölbaşı Belediyesi ile kardeş şehir olmak istiyoruz. Burasını çok beğendik, çok güzel yerler var. Bizi güzel karşıladılar. Gölbaşı Belediye Başkanı bize destek olmak istiyor. Buna çok sevindik ve memnun kaldık." dedi.

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Mogan Gölü, Güncel

Kaynak: AA

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