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GAGİAD, başekonomist altınsaç ile ekonomiyi değerlendirdi

Odeabank işbirliği kapsamında Actus Portföy Yönetimi Başekonomisti ve Bloomberg HT Yorumcusu Gizem Öztok Altınsaç GAGİAD üyeleri ile video konferans sistemi aracılığıyla "Koronavirüsün Türkiye ve Dünya Ekonomisi Üzerindeki Etkilerini" konuştu.

16.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:07
GAGİAD, başekonomist altınsaç ile ekonomiyi değerlendirdi
GAGİAD-Odeabank işbirliği kapsamında Actus Portföy Yönetimi Başekonomisti ve Bloomberg HT Yorumcusu Gizem Öztok Altınsaç GAGİAD üyeleri ile video konferans sistemi aracılığıyla "Koronavirüsün Türkiye ve Dünya Ekonomisi Üzerindeki Etkilerini" konuştu.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu ve Üyeleri, Odeabank işbirliğiyle hazırlanan Actus Portföy Yönetimi Başekonomisti ve Bloomberg HT Yorumcusu Gizem Öztok Altınsaç'ın katılımları ile gerçekleşen video konferansla, Korona virüsünden sonra Türkiye ve Dünya ekonomisinin son halinin konuşuldu.

Konferansta güncel veriler ve istatistikler üzerinden gelecekte ekonomiyi bekleyen olası tahminler ele alındı.

Video konferansta konuşan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, "Tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi sebebiyle ekonomimiz ve birçok işletme maalesef zor günler geçiriyor. Bu süreçte devletin, işverenin ve bankaların rolü hepimiz için çok önemli. Benim birlik ve beraberlik içinde daha güzel günlere ulaşacağımıza inancım tam. Bu bilgilendirme toplantısıyla bizlere önemli bilgiler veren Gizem Öztok Altınsaç'a ve Odeabank ailesine teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Türkiye ekonomisinin dengelerini ve kur seviyeleri hakkında bilgilendirme yapan Gizem Öztok Altınsaç ise, "Dünya genelinde oluşan virüs salgını ile makro ekonomik dengeler değişti. Gerek küresel piyasalar, gerekse Türkiye ekonomisi bu süreçte bir zorluk yaşadı. Dünya piyasasında gelişmekte olan ülkelerin kur seviyelerine karşı direnç göstermesi yönünde zorluklar yaşayacakları kaçınılmazdır. Geçmiş dönemdeki salgınların dünya ekonomisinde nasıl bir etki bıraktığına dair verilere bakarsak, tahmini olarak bizi bekleyen piyasa koşullarını da öngörebiliriz" diye konuştu.

Gizem Öztok Altınsaç'ın GAGİAD üyelerinin sorularını cevaplamasıyla video konferans sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Bloomberg, Odea Bank, Türkiye, Ekonomi
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