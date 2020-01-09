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GAGİAD Başkanı Tezel'den 10 Ocak mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

09.01.2020 12:55 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:00GAGİAD Başkanı Tezel'den 10 Ocak mesajı
İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tezel yayımladığı mesajında, "Demokratik, ilkeli ve araştırmacı bir yayıncılık anlayışı ile gazetecilik görevini yerine getiren, toplumumuzun en iyi şekilde alma hakkını elde etmesi için canla başla çalışan tüm yerel ve ulusal gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutlarım. Çalışmalarıyla ülkemizde demokrasi kültürünün yerleşmesine ve vatandaşlara doğru, tarafsız ve objektif haber alma hakkını temin eden gazetecilerimiz, toplum düzeninin en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olmasıyla, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili temsilcileri konumunda yer almaktadırlar. Teknolojinin hızlı geliştiği günümüzde bilgiler hızlı bir şekilde yayılmakta, bazen asılsız haberler gün yüzüne çıkmaktadır. Bu yüzden doğru habercilik her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin görevinin önemine de dikkat çeken GAGİAD Başkanı Tezel; "Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktarırken, özel hayata ve kişilik haklarına saygı duyarak, vatandaşla devlet arasında köprü görevi üstlenen gazetecilerimizin yapmış oldukları haberler toplumsal bilinci arttırarak, bizlere önemli faydalar sağlamaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır" sözünden yola çıkarak bu mesleğe icra eden gazetecilerimiz halkın vicdanına ses olmalıdır. Bu inanç ve güvenle çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettiren başta Gaziantep olmak üzere tüm basın mensuplarımızın meslek hayatlarında başarılar dileyerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, ebediyete intikal eden değerli gazetecilerimizi ise rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Genç, Güncel

Kaynak: İHA

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