Gagiad Başkanı Tezel'den 18 Mart Mesajı

Kaynak: İHA

GAGIAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.GAGİAD Başkanı Bora Tezel, yayımladığı mesajda "'Çanakkale geçilmez' sözüyle dünyanın hafızasına kazınan Çanakkale Savaşlarında yurt sevgisinin ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığına ve birlik içinde yurdun her karış toprağının büyük bir kahramanlikla savunulduguna dikkatçeken Tezel;"Kahramanlarımızın vatan ve millet için yaptığı fedakarlığın değeri hiç bir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür. Bu büyük zaferin temelinde Türk milletinin birlik ve beraberliği, özgürlük ve bağımsızlığa olan inancı yatmaktadır. Türk milleti bugün sonsuza kadar var olmanın bedelini canlarıyla ödemiş, bir an olsun dönmeyi düşünmemiş bir neslin kararlılığıyla dimdik ayaktadır" ifadelerini kullandı.Tezel mesajında, "Bu büyük zaferin yıldönümünde büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, canlarını ortaya koyarak Çanakkale Geçilmez dedirten kahraman şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum" ifadelerini de kullandı. - GAZİANTEP