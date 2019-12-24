Haberler » Güncel » GAGİAD Başkanı Tezel'den 25 Aralık mesajı - Haber

GAGİAD Başkanı Tezel'den 25 Aralık mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, yayımladığı mesaj ile 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yılını kutladı.

24.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:44 GAGİAD Başkanı Tezel'den 25 Aralık mesajı
Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, yayımladığı mesaj ile 25 Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yılını kutladı.

Yayımladığı mesajında Gaziantep'in Kurtuluşunun bir milletin toprakları için savaştığı gurur tablosu olduğunu dile getiren Tezel; "Bugün Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını, birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. 25 Aralık 1921'de kurtuluşla sonuçlanan süreç boyunca Gaziantep halkı birçok zorluğa rağmen hiçbir zaman ümidini kaybetmemiş, milli mücadeleye tam destek vermiştir. Mustafa Kemal Paşa Gaziantep halkına yönelik bir konuşmasında 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Gaziantep'i değil, bütün Türkiye'yi kurtardılar' diyerek Gaziantep halkını vatanperverliğinden ve azminden dolayı tebrik etmiştir. Her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar, şüphesiz bizim en değerli varlığımızdır. 25 Aralık'ta düşman birlikler Gaziantep insanının cesaretine ve esarete asla boyun eğmeyeceğine bir kez daha şahit olmuştur" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in düşman işgalinin kurtuluşunun 98. yılını da kutlayan Tezel, mesajında, "Atalarımız sayesinde elde ettiğimiz, üzerinde onur ve gururla yaşadığımız bu topraklarda, birlik ve beraberliğimizi öyle sağlam temeller üzerine kurmalıyız ki; Gazi şehrimiz ve ülkemiz her zaman gençlerimizle beraber güçlü adımlarla yoluna bu şekilde devam etsin. Her anlamda Gaziantep şehrimiz için yılmadan çalışmak ve üretmek bizler için önemli bir görevdir. Bu inanç ve güvenle; şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünü bir kere daha kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu aziz vatan için dünden bugüne, canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, tüm hemşehrilerimizin Gaziantep Kurtuluş gününü kutlarım" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Bora Füzesi, Gaziantep, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:42   Seydişehir'de rüzgar besi damının çatısını uçurdu - Haber
14:41   Su arızası giderildi - Haber
14:40   Jandarma balkondan girdi, şüphelileri uyurken yakaladı - Haber
14:40   Patlamayı hiçe sayan kahraman polisler sürücüyü kurtardı - Haber
14:37   Şahinbey'den 25 Aralık kutlaması - Haber
14:30   Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı - Haber
13:49   Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haber
13:14   60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
24.12.2019 14:51:17