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GAGİAD'dan orduya tam destek

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), 5.Zırhlı Tugay Komutanlığına askeri ve idari personelin korona virüsünden korunması adına 20 bin adet maske bağışında bulundu.

04.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:32
GAGİAD'dan orduya tam destek
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), 5.Zırhlı Tugay Komutanlığına askeri ve idari personelin korona virüsünden korunması adına 20 bin adet maske bağışında bulundu.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), korona virüsü küresel salgını ile mücadele etmeye yardımcı olmak adına Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına 20 bin adet maske bağışladı.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi alan bu salgın ile mücadele sürecinde ellerinden gelen yardımı ve desteği sağlayacaklarını ifade eden GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, "Covid-19 küresel salgını ile sosyal, ekonomik ve kamu sağlığı sorunlarını tehdit edecek unsurlara karşı önlem alma yönünde gerekli olan yardımları GAGİAD olarak elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonrada imkanlarımız dahilinde ülkemize ve şehrimize destek olmaktan mutluluk duyacağız. Herkes elinden geleni yaparsa birlik ve beraberlikle bu pandeminin oluşturduğu zorlu sürecin üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. Bizler yüce Türk milletinin, güçlü ordusunun kahramanca görevlerini yerine getirebilmesi amacı ile askerlerimizin her zaman ve her koşulda yanındayız. Bu vesileyle vatanımızda ve sınır ötesinde görevlerini layıkıyla icra eden kahraman askerlerimizi saygıyla anıyor, şehit olan tüm askerlerimizin aziz hatıralarını rahmet ve şükranla yad ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Genç, Güncel
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