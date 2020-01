GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan birlik çağrısı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Elazığ merkezli meydana gelen deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Zor günleri hep beraber el ele vererek aşmalıyız" dedi.Depremden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, "Deprem nedeniyle kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz. Hayatını kaybedenlere yüce Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Millet olarak böyle zor günleri hep beraber el ele vererek aşmalıyız. Gün birlik günüdür. Gün Elazığ ve bölgedeki depremzedelerimiz için yardım günüdür" şeklinde açıklamada bulundu. Başkan Kaplan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Depremin meydana gelmesinin hemen ardından devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile sahada kurtarma, tedavi ve yardım için her türlü imkanlarını seferber etmiştir. Bizler de deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek, onların yaralarının sarılmasına katkı sunmak için verilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."Başkan Kaplan, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu da hatırlatırken, "Anadolu topraklarının büyük kısmı fay hatlarının üzerinde bulunuyor. Bu nedenle de depreme hazırlıklı olmak çok önemli. Tüm kurum ve kuruluşların, depreme hazırlık konusunda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi deprem sonrası can ve mal kayıplarının olmaması açısından çok önem taşıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP