Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››GAİB 30 milyon maske yapımı için kolları sıvadı - Haberler

GAİB 30 milyon maske yapımı için kolları sıvadı

Korona virüs salgınında ihtiyaç duyulan koruyucu maskede yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için kolları sıvayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine bağlı üretici firmalar 30 milyon maske yapımı için gereken kumaşı devlete hibe edecek.

24.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:50
GAİB 30 milyon maske yapımı için kolları sıvadı
Korona virüs salgınında ihtiyaç duyulan koruyucu maskede yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için kolları sıvayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine bağlı üretici firmalar 30 milyon maske yapımı için gereken kumaşı devlete hibe edecek.

Dünya genelinde birçok ülkeyi olduğu gibi Türkiye 'yi de önemli ölçüde etkileyen korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri üyeleri tarafından maske üretimine destek olmak için non-woven (dokunmamış kumaş) hibesi sağlanacağını açıklayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Küresel bir sorun haline gelen ve insanlığı yakından tehdit eden korona virüs salgını karşısında tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız seferber olmuş durumdadır. TİM Başkanımız İsmail Gülle koordinasyonunda, Türkiye genelinde tüm Birliklerimiz ile telekonferans yoluyla gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında, Türkiye'nin ihtiyacı olan koruyucu maske ve dezenfektan için bir üretim seferberliği başlatmış bulunuyoruz. Milli ve yerli üretim seferberliğinde Birliklerimiz de elini taşın alına koyarak, üretimin ciddi bir kısmının organizasyonunu üstlenmiştir" şeklinde konuştu.

Güneydoğulu tekstilciler maske yapımı için non-woven kumaş üretecek

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, "Şu an ülkemizin en önemli ihtiyaç malzemeleri arasında yer alan koruyucu maske yapımı için Birliğimiz üyesi non-woven (dokunmamış kumaş) üreten firmalarımız 30 milyon maske üretiminde kullanılmak üzere kumaş hibe ederek, Sağlık Bakanlığımıza bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye (USHAŞ) bağışlayacaklar. Bu konuyla ilgili firmalarımızla ve USHAŞ ile gerekli irtibatı kurduk. En kısa zamanda ihtiyaç duyulan kumaşın üretimini sağlayarak, maske yapımında kullanılmak üzere USHAŞ'a ulaştıracağız. Maske konusunda hekimlerimiz de halkımız da asla endişelenmesin. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır. Bizler Bölge olarak en iyi olduğumuz alanlardan biri olan Tekstil sektöründe, non-woven kumaş üretimi kanalıyla Milletimize hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Gösterdikleri duyarlılık ve vatanperverlik için, Bölgemizde faaliyet gösteren non-woven üreticisi firmalarımızın her birini tek tek, şahsım, temsil ettiğim ihracat ailesi ve ülkem adına canı gönülden kutluyorum. Bugünleri el birliği ile hep birlikte atlatacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Ahmet Fikret, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Trabzonspor’un koronavirüs test sonuçları belli oldu Haberler
Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı Haberler
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı
Cumhurbaşkanlığı’ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi
Erdoğan’dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun Haberler
Erdoğan'dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun
Avrupa ülkesinde koronadan 4 Türk daha öldü, sayı 14’e yükseldi Haberler
Avrupa ülkesinde koronadan 4 Türk daha öldü, sayı 14'e yükseldi
İstanbul Adliyesi’ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı Haberler
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz’a ertelendi Haberler
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:00: İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayirlilerle ilgili açıklama - Haber 20:00: Ibrahimovic, Stockholm'de görüldü - Haber 20:00: Kayseri'deki yerel gazeteler dönüşümlü yayına geçti - Haber 19:59: Tıra çarpan otomobil sürücüsü öldü - Haber 19:58: Başkentte koronavirüs tedbirleri kapsamında parklarda ücretsiz internet hizmeti durduruldu - Haber 19:35: Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı - Haber 19:32: Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi - Haber 19:22: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun - Haber 19:06: İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu - Haber 19:01: Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading