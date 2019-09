GAİB'de, Irak ihracatı değerlendirildi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde gerçekleştirilen Irak ihracatında yaşanan sorunların ele alındığı toplantı Iraklı yetkililerin yanı sıra Irak'a ihracat yapan firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.İki ülke arasında ihracatla ilgili sorunların karşılıklı görüşüldüğü toplantıyı değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci " Türkiye için Irak ne kadar önemliyse, Türkiye de Irak için o kadar önemli. Karşılıklı görüşmelerle sorunları çözebileceğimize inanıyoruz" dedi.Irak ihracatında yaşanan sorunların masaya yatırıldığı toplandı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin ev sahipliğinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya Irak Ankara Büyükelçisi Hassan Al-Janabi ile Irak Gaziantep Başkonsolosu Mohammed Salman Hamad Al Canabi, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, GAİB Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, GAİB Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan'ın yanı sıra bölgeye ihracat gerçekleştiren sanayici ve iş adamları katıldı."Irak halkı Türk mallarını güvenerek ve severek kullanıyor"Ankara ve Mersin'den sonra üçüncü ziyaretlerini Gaziantep'e yaptıklarını ifade eden Irak Ankara Büyükelçisi Hassan Al-Janabi son dönemlerde iki ülkenin ticaret alanında sorunları bulunduğunu fakat Irak'ın Türkiye ile ticaretinin çok kötü bir durumda olmadığını belirterek, "Sorunlar var ama Türkiye ile ticaretimizde durumların çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Belirtilen sorunlar çözülünce ticaret hacmi ve ilişkileri daha da artacaktır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanımızın görüşmeleri oldu. Bunları olumlu buluyorum. Mersin ve Gaziantep illerinde Iraklı iş insanlarının faaliyet göstermesi de karşılıklı ilişkilerin olumlu olmasına katkı sağlamaktadır. İkili ticari ilişkiler sadece Türkiye'nin yaptığı ihracatla sınırlı kalmamalıdır. Kaldı ki Türk malları Irak'ta kabul görmüştür. Benim görüşüm Türk malları Irak pazarının her alanını tutmuş durumdadır. Biz bunun karşısında değiliz. Türk firmalarının Irak'taki ticari gücünü destekliyoruz. Türk iş adamlarının Irak'a yatırım yapması ve Irak sanayisinin gelişmesine katkı sağlamalarını istiyoruz" dedi.Irak'ın Türkiye'den beklentileri hakkında da bilgiler veren Büyükelçi Hasan Al-Janabi toplantıya katılan ihracatçıların sorunlarını dinleyerek çözümü yolunda gerekli girişimlerde bulunacağını sözlerine ekledi."Gaziantep dünyanın bütün coğrafyalarına ihracat yapıyor"Gaziantep'in dünyanın bütün coğrafyalarına sekiz aylık süreçte yaklaşık 4,8 milyar dolar ihracat yapan bir şehir olduğunu ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ihracat yapıyor. Komşu ülkemiz, dost ülkemiz ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerimizin yüksek olduğu Irak en önemli ticari partnerlerimizden biridir. Son yıllarda Irak'a yapılan ihracatla ilgili yaşanan sorunların masaya yatırılması, karşılıklı görüş alış verişinde bulunulması ve sorunlara çözüm üretilmesi için düzenlenen bu toplantının faydalı geçtiğine inanıyorum. İhracatçılarımız, Irak Büyükelçisi Hasan Al-Janabi ile Irak Gaziantep Başkonsolosu Mohammed Salman Hamad Al Canabi'ye yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini anlattılar. Onların da bizden bazı talepleri var. Bizler de onların özellikle buradaki iş adamlarıyla, sağlık hizmetleri almak için gelen Iraklı vatandaşlar ve burada okuyan Iraklı öğrencilerle ilgili taleplerini değerlendirerek durumlarının iyileştirilmesi için çalışacağız. İki ülke arasındaki ilişkilerin her konuda gelişmesi çok önemli" ifadelerini kullandı."Türkiye, Irak ihracatında güçlü olmalı"İki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir tarihsel altyapıya sahip olduğunu ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, "Komşumuz Irak her zaman Türkiye'nin büyük desteğini görmüştür. İki ülke arasında tarihsel bağların yanı sıra önemli ticari ilişkiler bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye Irak pazarında ihracat anlamında güçlü olmayı hak ediyor. Örneğin bazı şehirlerde Türk bankası kurulması hızla halledebileceğimiz bir konu. Bunun gibi iki ülke arasında ticari bağları güçlendirecek çalışmalar içerisinde olmalıyız. Son dönemlerde yaşanan sorunların önümüzdeki süreçte karşılıklı görüşmelerle çözüleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.Irak, Türkiye için ne kadar önemliyse Türkiye de Irak için en az o kadar önemli"Irak'a ihracat yapan firma temsilcileri yaşadıkları sorunları Irak Ankara Büyükelçisi Hasan al-Janabi'ye anlatarak sorunların en kısa zamanda çözülmesini istedi. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Irak ihracatında yaşanan sorunların masaya yatırıldığı toplantımızın olumlu sonuçlar vermesini diliyorum. Gaziantep Valimiz Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile Oda ve Borsa başkanlarımızın yanı sıra sanayici, iş adamı ve ihracatçılarımızın katıldığı toplantıda Irak'a ihracat yapan firma temsilcileri yaşanılan sorunları doğrudan Irak Ankara Büyükelçisi Hasan al-Janabi ile Irak Gaziantep Başkonsolosu Mohammed Salman Hamad Al Canabi'ye anlattılar. Sorunları içeren bir rapor Büyükelçiye iletildi. Bundan sonraki süreçte raporla ilgili Irak Büyükelçiliğinin bize dönüşlerini bekleyeceğiz. Ancak unutulmamalıdır ki Türkiye için Irak ne kadar önemliyse Türkiye de Irak için en az o kadar önemlidir. Beş altı yıl önce Irak'a 12 milyar dolar ihracat yapıyorduk. Bugün bu rakam 7 milyar dolarlara düştü. Ama bizlerin toplam ihracat rakamında bir düşüş olmadı, aksine artış yaşanıyor. İhracatçılar olarak bizler ürün çeşitliliği gibi pazar çeşitliliğinin de sürdürülebilir ihracat için önemini biliyor, ihracattaki yol haritamızı buna göre belirliyoruz. Pazar çeşitliliğimizi arttırmak için de yeni pazar arayışlarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bir heyetin Bağdat'a bir ziyarette bulunacağını düşünüyoruz. İki ülke arasındaki bu sorunların çözümü için bu ziyareti önemsiyoruz. Bugün bizleri yalnız bırakmayarak toplantımızda bizlere güç veren Valimiz Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile oda ve borsa başkanlarımıza ve bu toplantıyı organize etmemizin temel sebebi olan ihracatçı firmalarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP