GAİB'den, Diyarbakır'da dijital dönüşüm eğitimi

Güneydoğu Anadolu
İhracatçı Birliklerince (GAİB
) düzenlenen "Dijital Dönüşüm
, E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi"nin ikincisi Diyarbakır
'da gerçekleştirilecek.
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret
Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, ihracat performansı her geçen gün artan Güneydoğu Anadolu Bölgesi
'nde, ihracatçıların yeni uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı sürdüreceklerini vurguladı.
Üyelerinin küresel pazarlardaki etkinliklerini ve güçlerini arttırmak için yenilikleri yakından takip ettiklerini ifade eden Kileci, şunları kaydetti:
"Son dönemlerde bütün dünyada hızla yaygınlaşan ve ihracatın arttırılmasında önemli rol oynayacak olan e-ticaret ve e-ihracat hakkında iş insanlarımızı ve tüm ilgilileri bilgilendirmek ve bu sistemlerin uygulanması yönünde eğitimlerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile tüm ilgililere e-ihracat ve dijital dönüşüm hakkında vizyon kazanmaları, e-ticaret noktasında yol haritası oluşturabilmeleri ve yurt dışı pazar yerleriyle global bir ağ kurabilmeleri yönünde katkı sunmak amacıyla 12-13 Haziran tarihlerinde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası merkez binasında 2 günlük e-ihracat, e-ticaret ve dijital dönüşüm eğitimi verilecektir. Eğitime katılımın yüksek olmasını umuyoruz."
Kaynak: AA
Güncel