Gaib'den Vali Gül'e Ziyaret

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ( GAİB ) Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.GAİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölge ihracatına ilişkin bilgiler verdi.Çalışmaları hakkında bilgi veren Kileci, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.Gül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ihracatın ülke ve bölge ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirtti.Ülke ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü girişimi destekleyeceğini ifade eden Gül, ihracatçılara kapısının her zaman açık olduğunu kaydetti.