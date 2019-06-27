27.06.2019 13:37
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GAİB'in dijital dönüşüm eğitimi

GAİB

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerince (GAİB) düzenlenen "Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi"nin dördüncüsü Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerince (GAİB) düzenlenen "Dijital Dönüşüm , E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi"nin dördüncüsü Şanlıurfa 'da gerçekleştirildi.
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ŞUTSO) ev sahipliğinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, daha önce Gaziantep , Diyarbakır ve Mardin 'de düzenledikleri seminerlerin dördüncüsünü Şanlıurfa 'da gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirtti.
Kileci, dijital dönüşüm, e-Ticaret ve e-İhracatın önemini öne çıkarmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu konularla ilgili halkımıza ve üyelerimize bilgi vermek istiyoruz. Amacımız kendi birliğimizde dijital dönüşüm ile ilgili e-Ticaret uzmanları yetiştirmek. Bu programlarımız sürekli olarak devam edecek. Önemli olan bu dijital dönüşümde insanlığın bunu fark etmesi ve karşı koymamasıdır. Bu ülkemiz için, kendi ekonomik geleceğimiz için yapmamız gereken önemli adımlardan bir tanesidir. Bundan dolayı katılımın daha çok olmasını bekliyoruz ve tüm katılımcılarımıza da teşekkür ediyorum." diye konuştu.
ŞUTSO Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu da seminerin önemine değinerek, Şanlıurfa'da düzenlenmesinden dolayı GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve tüm ilgililere teşekkür etti.
İki gün sürecek seminerde uzmanlar, katılımcılara dijital dönüşüm, e-İhracat ve e-Ticaret konularında bilgi verecek.
Kaynak: AA
Şanlıurfa , Dönüşüm , Ekonomi

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