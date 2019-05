GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci'den sanayicilere tebrik

Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018" Araştırma sonuçlarını değerlendi.Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Ülkemizin sanayileşme ve beraberinde gelen ihracat hedeflerine ulaşması konusunda Gaziantep örnek bir konumda yer almaya devam ediyor. İSO 500'e girerek bölgemizin ve kentimizin adını bir kez daha başarı listesine ekleyen firmalarımızı kutluyorum. Kent olarak her zamankinden daha fazla üretecek, ihraç edecek ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağız" dedi.Geleneksel olarak her yıl İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018" araştırma sonuçlarının Gaziantep için gurur verici bir tablo oluşturduğunu ifade eden Kileci, sonuçların Gaziantep'in üreten, üretimini ihracata çeviren yapısının da ön plana çıkmasını sağladığını ifade etti.Kileci yaptığı değerlendirmede, "İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 araştırma sonuçları Gaziantep için bir gurur tablosudur. Gaziantep sanayisiyle, ülke ekonomisine sağladığı katma değerlerle önemli bir kent olma özeliğini bir kez daha göstermiştir. Her zamankinden daha fazla çalışarak, üreterek ve ihracat yaparak; ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına ve ekonomimizin büyümesine katkı sağlamak zorundayız. Bu bilinçle ihracatçılarımız da dünyanın birçok noktasında Gaziantepli sanayicilerimizin ürettiği ürünlerin en iyi koşullarda pazarlanması için var güçleriyle çalışıyor. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan sanayici ve iş adamlarımızı yürekten kutluyor, bu başarının gelişmekte olan firmalarımıza da örnek oluşturmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP Türkiye