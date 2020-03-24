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GAİB personeli evden çalışma düzenine geçti

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik her türlü önlemin alındığını ve personellerinin büyük bir bölümünün evden çalışma düzenine geçirildiğini bildirdi.

24.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:46
GAİB personeli evden çalışma düzenine geçti
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik her türlü önlemin alındığını ve personellerinin büyük bir bölümünün evden çalışma düzenine geçirildiğini bildirdi.
Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, birlik bünyesinde hizmetlerin aksamadan verilmeye devam ettiğini belirtti.
Alınan önlemlere uyduklarını ifade eden Kileci, şöyle devam etti:
"İlgili bakanlıklarımızın aldığı her türlü önlem ile üyelerimizi yakından ilgilendiren konuların duyurusu da elektronik ortamda ve sosyal medya hesaplarımız vasıtasıyla anlık olarak paylaşılmaktadır. Hizmetlerimizde herhangi bir duraksama söz konusu olmayıp, insan sağlığının ön plana alındığı bir çalışma ortamıyla üyelerimize hizmetlerimiz devam edecektir."
Kileci, alınan her önlem ve yapılan her uyarının sağlıklı yaşam için olduğunu vurguladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler : Ahmet Fikret, Ekonomi

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