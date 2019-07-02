Gaip Filmi

Yönetmenliğini Vecihi Ener'in ve senaristliğini aynı zamanda başrol oyuncusu Aziz Özuysal'ın üstlendiği korku film
i Gaip'in oyuncu kadrosunda Aziz Özuysal, Müslüm Samancı, Ayça Çeçen, Mustafa Atalı, Berkan Erdoğan, Emel Sertel gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Vecihi EnerSenaryo:
Aziz ÖzuysalOyuncular:
Aziz Özuysal, Müslüm Samancı, Ayça Çeçen, Mustafa Atalı, Berkan Erdoğan, Emel SertelFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
GaipYapımcı Firma:
Hezer FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
Blackwell DistributionsVizyon Tarihi:
26.07.2019 Gaip Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.