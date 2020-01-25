Gala Gölü Milli Parkı'nda av koruma ve kontrol denetimi

Gala Gölü Milli Parkı'nda av koruma ve kontrol denetimleri yapılıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne
Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, DKMP İstanbul 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne il şube müdürlüklerinin ekipleri Gala Gölü'nde 3 vardiyalı çalışma yöntemiyle 24 saat nöbet tutuyor.
Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Gala Gölün'nde denetimlerine devam eden ekipler, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla araçlarla devriye atıyor.