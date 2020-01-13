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Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'ndaki Cumbre Yanardağı yeniden faaliyete geçti!

Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'nda La Cumbre Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yanardağ'da en son 2018 yılında faaliyete geçmişti.

13.01.2020 23:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 00:07

Ekvador'un Galapagos Ulusal Park İdaresinden yapılan açıklamada, Fernandina Adası'ndaki La Cumbre Yanardağı'nda volkanik faaliyet tespit edildiği bildirildi.

EN SON 2018'DE FAALİYETE GEÇTİ

Açıklamada, yanardağın iki yıla yakın aradan sonra yeniden lav püskürtmeye başladığı belirtildi. 1476 metrelik yanardağ en son 2018'de faaliyete geçmişti.

ÇOK SAYIDA HAYVAN TÜRÜ YAŞIYOR

İnsan yerleşiminin bulunmadığı Fernandina Adası, aralarında iguana ve penguenlerin olduğu çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'ndaki Cumbre Yanardağı yeniden faaliyete geçti!

Dünya

Kaynak: AA


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