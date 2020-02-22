GALATA'DA OTOPARKA DÖNEN TARİHİ ALAN BOŞALTILDI

BEYOĞLU Galata 'da Ceneviz öncesi Antik dönemden kalma su kuyusu, Osmanlı Dönemi'nden kalma su sarnıcı ile 19. yüzyıldan kalma Kamondo Konağı'nın kalıntılarının bulunduğu otopark olarak kullanılan alan, içindeki araçlar çıkartılarak boşaltıldı. Ayrıca alanın etrafı sac bariyerlerle çevrildi ve içindeki 6 metre derinliğindeki kuyunun da ağzı kapatıldı.

Antik dönemin, Osmanlı Dönemi'nin ve 19. yüzyılın izlerini taşıyan tarihi yapıların kalıntılarının bulunduğu alan, kaderine terk edilmiş ve çevredeki araç sahipleri tarafından otopark olarak kullanılmaya başlanmıştı. Geceleri evsizler tarafından kullanılan alanın içi çöple, yıkılmış duvarlarıysa yazılarla dolmuş durumdaydı. Antik su kuyusunun, 17. ve 18. yüzyılda kullanılan Osmanlı sarnıcının ve 19. yüzyıldan kalma tarihi Kamondo Konağı'nın kalıntılarının olduğu alan, araçlar çıkartılarak boşaltıldı. Alanın etrafı da sac bariyerlerle çevrildi. Ayrıca konağın bahçe bölümünde bulunan yaklaşık 1500 yıllık olduğu tahmin edilen 6 metre derinliğindeki her an tehlike yaratabilecek kuyunun ağzı da kapatıldı.

2011 YILINA AİT KORUMA KURULU KARARI

Öte yandan Galata'daki tarihi kalıntıların bulunduğu alan için İstanbul İli 2 Nolu Bölge Koruma Kurulu'nun 'Camondo Konağı Rekonstrüksiyonu' isimli projesi kapsamında 22.03.2011 tarihinde alınan 680 nolu koruma kararı bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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-Tarihi alanın dışından görüntüler

-Demir sacdan görüntüler

-Tarihi alanın içinden görüntüler

-Muhabir anonsu

-Üstü kapatılan kuyudan görüntüler

-İkinci muhabir anonsu

-Tarihi alanın arşiv havadan görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul