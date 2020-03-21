Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK SEVDASI 'KORONAVİRÜS' DİNLEMEDİ - Haberler

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK SEVDASI "KORONAVİRÜS" DİNLEMEDİ

Maske takıp balık tutmaya gelen Şahabettin Kaya, "Bas bas bağırıyorlar, '1 metre aralıklı durun' diye.

21.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:24
GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK SEVDASI

Maske takıp balık tutmaya gelen Şahabettin Kaya,

"Bas bas bağırıyorlar, '1 metre aralıklı durun' diye. 1 metre değil de sırt sırta çalışıyoruz, nefes nefeseyiz burada "

Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN-Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, - KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yapılan 'evde kalın' uyarılarına rağmen olta balıkçıları Galata Köprüsü'ne geldi. Köprüde balık tutanların sosyal mesafeye uymadığı ve birbirlerine oldukça yakın durduğu görüldü.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla vatandaşlardan mümkün olduğu müddetçe evde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları için uyarılar yapılıyor. Ancak İstanbul 'da balık tutmak isteyen vatandaşlar, Galata Köprüsü'ne geldi.  Balık tutanların aralarındaki sosyal mesafeyi korumadığı dikkat çekti.

"1 METRE DEĞİL DE SIRT SIRTA ÇALIŞIYORUZ"

Maske takıp balık tutmaya gelen Şahabettin Kaya, "Korkuyoruz, bir haftadır içerideyim. Bugün çıkayım dedim. Kimse yoktur, rahat rahat takılırım dedim, bir geldim ki herkes bugün dışarıda. Çok fazla insan var. Geçen hafta geldiğimde kimse yoktu. 'Sokağa çıkmayın' dediler ama bugün herkes çıkmış. Ben rahat rahat balık tutarım diye düşündüm ama çok kalabalık, bugün yüzlerce kişi var. Ben maske kullanıyorum ama maske kullanan çok yok. Çantamda kolonya, maske taşıyorum. Balık da çok var ama çok kalabalık diye eve gitmeyi düşünüyorum. Bas bas bağırıyorlar, '1 metre aralıklı durun' diye. 1 metre değil de sırt sırta çalışıyoruz, nefes nefeseyiz burada. Gittikçe de kalabalık oluyor. Hava da güzel olduğu için balık da var. Duyan, gören oltasını alıp geliyor. Maalesef hiçbir şeyi dikkate almıyoruz" dedi.

"DIŞARI ÇIKMAYA HER ZAMAN DEVAM"

Dışarı çıkmaya devam edeceğini söyleyen Özcan Başdemir ise, "Evde bunalıyoruz, böyle olması daha güzel geliyor. Balık tutmak cazip oluyor" dedi. Balık tutan Ali Çetin, "Evdeydik ama evde ruhumuz sıkıldı. Bugün hava güzel, balık da çıkıyor. Yanımızda kolonya, dezenfekte var. Biz önlemimizi alıyoruz. Gerisi takdir-i ilahi, ölüm gerçek. Ölümü bildiğimiz için koronavirüs sadece vesile olur" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Galata Köprüsü ve balık tutanlar

-Şahabettin Kaya ile röp

-Özcan Başdemir ile röp

-Ali Çetin ile röp

-Muhabir anonsu (Müge YARIMBATMAN)

-Balık tutanlar

-Genel ve detay görüntüler


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Galata, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Bakan Selçuk’a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Haberler
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
’Neden evden çıktınız?’ sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti Haberler
"Neden evden çıktınız?" sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
’Bu adam altına kaçırıyor’ ifadesi boşanma sebebi sayıldı Haberler
'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesi boşanma sebebi sayıldı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Haberler
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
’Evde kalın’ çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haberler
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı Haberler
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Haberler
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

Kedi yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü - Haber Edirne'de sokak hayvanları unutulmadı - Haber GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK SEVDASI KORONAVİRÜS DİNLEMEDİ - Haber Mersin'de leylekler görsel şölen yaşattı - Haber İslahiye ve Nurdağı'nda koronavirüs tedbirleri - Haber Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor - Ekonomi Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı - Haber
Loading