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GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK SEVDASI KORONAVİRÜS DİNLEMEDİ

Maske takıp balık tutmaya gelen Şahabettin Kaya,"Bas bas bağırıyorlar, '1 metre aralıklı durun' diye. 1 metre değil de sırt sırta çalışıyoruz, nefes nefeseyiz burad.

21.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:53
Maske takıp balık tutmaya gelen Şahabettin Kaya,
"Bas bas bağırıyorlar, '1 metre aralıklı durun' diye. 1 metre değil de sırt sırta çalışıyoruz, nefes nefeseyiz burad. "
Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN-Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) - KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yapılan 'evde kalın' uyarılarına rağmen olta balıkçıları Galata Köprüsü'ne geldi. Köprüde balık tutanların sosyal mesafeye uymadığı ve birbirlerine oldukça yakın durduğu görüldü.
Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla vatandaşlardan mümkün olduğu müddetçe evde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları için uyarılar yapılıyor. Ancak İstanbul 'da balık tutmak isteyen vatandaşlar, Galata Köprüsü'ne geldi. Balık tutanların aralarındaki sosyal mesafeyi korumadığı dikkat çekti.
"1 METRE DEĞİL DE SIRT SIRTA ÇALIŞIYORUZ"
Maske takıp balık tutmaya gelen Şahabettin Kaya, "Korkuyoruz, bir haftadır içerideyim. Bugün çıkayım dedim. Kimse yoktur, rahat rahat takılırım dedim, bir geldim ki herkes bugün dışarıda. Çok fazla insan var. Geçen hafta geldiğimde kimse yoktu. 'Sokağa çıkmayın' dediler ama bugün herkes çıkmış. Ben rahat rahat balık tutarım diye düşündüm ama çok kalabalık, bugün yüzlerce kişi var. Ben maske kullanıyorum ama maske kullanan çok yok. Çantamda kolonya, maske taşıyorum. Balık da çok var ama çok kalabalık diye eve gitmeyi düşünüyorum. Bas bas bağırıyorlar, '1 metre aralıklı durun' diye. 1 metre değil de sırt sırta çalışıyoruz, nefes nefeseyiz burada. Gittikçe de kalabalık oluyor. Hava da güzel olduğu için balık da var. Duyan, gören oltasını alıp geliyor. Maalesef hiçbir şeyi dikkate almıyoruz" dedi.
"DIŞARI ÇIKMAYA HER ZAMAN DEVAM"
Dışarı çıkmaya devam edeceğini söyleyen Özcan Başdemir ise, "Evde bunalıyoruz, böyle olması daha güzel geliyor. Balık tutmak cazip oluyor" dedi. Balık tutan Ali Çetin, "Evdeydik ama evde ruhumuz sıkıldı. Bugün hava güzel, balık da çıkıyor. Yanımızda kolonya, dezenfekte var. Biz önlemimizi alıyoruz. Gerisi takdir-i ilahi, ölüm gerçek. Ölümü bildiğimiz için koronavirüs sadece vesile olur" dedi.
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GALATA KÖPRÜSÜ’NDE BALIK SEVDASI KORONAVİRÜS DİNLEMEDİ

Kaynak: DHA

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GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK SEVDASI KORONAVİRÜS DİNLEMEDİ
Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Galata, Güncel

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