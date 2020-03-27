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GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK TUTMAYI SÜRDÜRDÜLER

Mercan ÖZTÜRK / İSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle balık tutmak da bu geceden itibaren yasaklandı.

27.03.2020 23:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 23:22
GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK TUTMAYI SÜRDÜRDÜLER

Mercan ÖZTÜRK/ İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle balık tutmak da bu geceden itibaren yasaklandı. İstanbul Galata Köprüsü'nde çok sayıda kişinin balık tutmayı sürdürdüğü görüldü. Balıkçılar, yürürlüğe girmesiyle birlikte yasağa uyacaklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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-Galata Köprüsü'nde balık tutanlar

-Balıkçılarla röp.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, İstanbul, DHA, Güncel

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