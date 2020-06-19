Galata Köprüsü'nde denizden erkek cesedi çıktı

Eminönü Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlar denizde gördükleri erkek cesedini kıyıya çıkardı.

Galata Köprüsü'nde denizden erkek cesedi çıktı
19.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:41
Eminönü Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlar denizde gördükleri erkek cesedini kıyıya çıkardı. Cesedin Suriye uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenildi.

Olay, Galata Köprüsü'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Galata Köprüsü üzerinde balık tutan vatandaşlar denizde bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Cesedi kıyıya çıkartan vatandaşlar durumu polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kıyıya çıkartılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin 50 yaşlarında Suriye uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenilirken polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, Galata Köprüsü üzerindeki meraklı vatandaşlar yaşanan olayı cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Galata Köprüsü'nde balık tutarken denizde cesedi gören Hasan Aslan, "Biz burada balık tutuyorduk. Aşağıdan bazı insanlar bizi uyardı. Baktık. Suyun üzerinde yüzüyordu. Oltalarımızı geri çektik. Aşağıya indik. Ölü olduğunu gördük. Polisi aradık. Polis geldi" dedi.

Cesedi denizden çıkardıklarını söyleyen Nevroz Akbaş, "Biz balık tutuyorduk. Arka taraftan geldi. Adamı gördük. Merdivenlerde insanlar toplanmıştı. 'Adam boğuluyor' dediler. Bir arkadaş simit attı. Adamı iple çektik. Çıkarttığımızda adam cansızdı. Ağzından köpük geliyordu. Biz de polisleri çağırdık. Ondan sonra ilk yardım geldi. 50 yaşlarında vardı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Galata, 3. Sayfa, Haber

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