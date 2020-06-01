GALATA KÖPRÜSÜ'NDE YAĞMURA ALDIRMADAN BALIK TUTMAYA DEVAM ETTİLER

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, DHA - Yasağın kalkmasının ardından Galata Köprüsü'nde vatandaşlar yağmura aldırış etmeden balık tutmaya devam etti.

01.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:14
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, DHA - Yasağın kalkmasının ardından Galata Köprüsü'nde vatandaşlar yağmura aldırış etmeden balık tutmaya devam etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında köprü ve sahillerde olta balıkçığı yasaklanmıştı. Normalleşme adımlarının atılmasının ardından bugün yasak sona erdi. Olta balıkçıları ise köprü ve sahillere akın etti. Amatör balıkçıların vazgeçilmez noktalarından olan Galata Köprüsü yine balıkçılarla doldu taştı. Vatandaşlar sağanak yağışa aldırış etmeden balık tutmaya devam etti.
'İKİ AYIN STRESİNİ ATMAYA GELDİK"
Balıkçığın bir tutku olduğunu belirte Ersin Saka, 'İki ayın stresini atmaya geldik. Yağmura yakalandık ama yağmurluk var balık tutmaya devam ediyoruz. Saat 06.30'da geldi. Normalde sürekli geliyordum. Şimdi iş yerim de kapalı. 2 aydır evdeyiz stres atmak istedik" dedi.
Yağmura rağmen Galata Köprüsü üzerinde balık tutmaya devam eden Korhan Şaşmaz 'Yağmur bizi etkilemiyor. 3 aydır hasret kaldık balığa. Balık hastalık gibi, ayrı bir şey. 30-40 balık yakaladım" diye konuştu. GALATA KÖPRÜSÜ’NDE YAĞMURA ALDIRMADAN BALIK TUTMAYA DEVAM ETTİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Galata, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
ABD’deki protestolara katılan FETÖ’cü Enes Kanter, ’Nefes alamıyorum’ şeklinde slogan attı Haber
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
3 kamu bankası %0,64’ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Haber
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Gökçek’in İmamoğlu’nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Atakan Arslan’ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Mehmetçik’in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti Haber
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
İslam’ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott’un nişanlısı da Müslüman oldu Haber
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Haberler››Güncel››GALATA KÖPRÜSÜ'NDE YAĞMURA ALDIRMADAN BALIK TUTMAYA DEVAM ETTİLER - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:10: Pozitif çıkanlar ve temaslı kişiler yurtlarda izole ediliyor - Haber 14:09: Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı - Haber 14:09: AŞTİ'de de normalleşme süreci başladı - Haber 14:08: Sınırda 200 cennet papağanı yakalandı - Haber 14:06: Şehit Mustafa Sarı dualarla anıldı - Haber 12:59: Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı - Haber 12:33: Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti - Haber 11:12: Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı - Haberler 08:18: Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti - Magazin