GALATA KÖPRÜSÜ'NDE YASAĞA RAĞMEN BALIK TUTTULAR DANS ETTİLER

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'da yetkililerin sahillerde ve köprülerde balık tutulmasını yasaklanmasına rağmen Galata Köprüsü'ne gelen bir gurup vatandaş, sosyal mesafeye dikkat etmeden balık tuttu.

21.05.2020 07:18 | Son Güncelleme: 21.05.2020 07:21

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'da yetkililerin sahillerde ve köprülerde balık tutulmasını yasaklanmasına rağmen Galata Köprüsü'ne gelen bir gurup vatandaş, sosyal mesafeye dikkat etmeden balık tuttu. Ayrıca köprü üstünde bir grup genç dans etti

BALIK VE OLTALARI SAKLIYORLAR

Köprü üzerinde belli aralarla denetleme yapan polis ekiplerini gören vatandaşlar oltalarını ve balık kovalarını köprü üzerinde bulunan duvarın üzerine sakladı. Polislerin gitmesini fırsat bilen balıkçılar hayatını tehlikeye atarak köprüden duvarın üzerine atlayarak olta ve balıklarını aldıktan sonra balık tutmaya devam etti.

BİR GRUP GENÇ DE GALATA KÖPRÜSÜ'NDE DANS ETTİ

Köprünün boş olmasından faydalanan bir sürücü de otomobilini sağa çekerek yanındaki 3 kadınla birlikte müziğin sesini açarak sosyal mesafeye dikkat etmeden köprü üzerinde dakikalarca dans etti.

GALATA KÖPRÜSÜ’NDE YASAĞA RAĞMEN BALIK TUTTULAR DANS ETTİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Galata, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin’den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor Haber
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
Avrupa Birliği’nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Haber
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Rusya’da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Haziran’da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haber
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Son Dakika: Türkiye’deki koronavirüs salgınında seyahat için ’’HES kodu’’ uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Ali Babacan’dan yeni partiler için ’FETÖ organizasyonu’ diyen Bahçeli’ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Haber
Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Haberler››Güncel››GALATA KÖPRÜSÜ'NDE YASAĞA RAĞMEN BALIK TUTTULAR DANS ETTİLER - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

07:18: Avustralya'da ramazan coşkusu imamların gayretiyle evlere taşındı - Haber 07:11: Çorum'da alevler arasında kalan yaşlı çift, itfaiye tarafından kurtarıldı - Haber 07:07: GALATA KÖPRÜSÜ'NDE YASAĞA RAĞMEN BALIK TUTTULAR DANS ETTİLER - Haber 06:30: İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptı - 2 - Haber 06:28: Irak, yakalanan yeni DEAŞ lider adayıyla ilgili bilgileri paylaştı - Haber 00:03: Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı - Haber 23:38: Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı - Haber 12:55: Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi - Haberler 12:15: Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı - Haberler 10:26: Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi - Haber