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GALATA KÖPRÜSÜ'NDE YENİ YILA BALIK TUTARAKA GİRDİLER

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHABalık severler 2020 yılına Galata Köprüsü'nde balık tutarak girdi.

01.01.2020 06:01 | Son Güncelleme: 01.01.2020 06:01 GALATA KÖPRÜSÜ'NDE YENİ YILA BALIK TUTARAKA GİRDİLER

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU  / İSTANBUL DHA

Balık severler 2020 yılına Köprüsü'nde balık tutarak girdi. Kimi köprüde hatıra fotoğrafı çektirirken kimileri de köprüde arkadaşlarıyla halay çekti. Renkli anların yaşandığı Galata Köprüsünde havai fişekler atılırken, kağıt toplayan bir kişinin de ekmeğini çöplerden kağıt ve plastik toplayarak çıkardığı görüldü. 

Yeni yılı Galata Köprüsü'nde balık tutarak karşılamak isteyenler soğuk havaya rağmen erken saatlerden itibaren köprüyü doldurdu. Saatlerin 00.00'ı gösterdiğinde ise olta balıkçıları yeni yıla Galata Köprüsünde balık tutarak girdiler. Kimi köprüde hatıra fotoğrafı çektirirken kimileri de köprüde arkadaşlarınla halay çektiği görüldü. Renkli anların yaşandığı Galata Köprüsünde havai fişekler atılırken, kağıt toplayan bir kişinin de ekmeğini çöplerden kağıt ve plastik toplayarak çıkardığı görüldü. 

"YENİ YILA KÖPRÜDE GİRDİK"

Galata Köprüsü'nde balık tutmaya gelen Ali Temiz isimli bir vatandaş, "Yeni yıla köprüde balık tutarak girdik. Arnavutköy'den geldim buraya. Yeni yıl ile alakalı sağlık mutluluk ve huzur olsun. Yeni yılın ilk balığını da tuttum. Şimdilik istavrit ve sarı kanat balıkları tuttum. İnşallah devamı da gelir. İyi seneler diliyorum" dedi. 

"2020 YILINA KISMETLİ GİRDİK"

Galata Köprüsünde bir başka balık tutan Hakan Arabacı isimli bir vatandaş ise, "Köprüde bayağı balık tuttum. Tuttuğum balıkların çoğu 2020'nin karışık balıklar. Az önce tuttuğum balık istavrit balığı" dedi. 

Görüntü Dökümü:

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Köprüde alık tutanların görüntüsü

Balık tutanlar ile röportaj

Köprüde halay çeken vatandaşlar

Havai fişek gösterisi

Kağıt toplayıcının görüntüsü

Genel ve detaylar 



Galata, Güncel

Kaynak: DHA

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