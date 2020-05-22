GALATA KÖPRÜSÜ'NDEKİ OLTA BALIKÇILARININ SAYISI ARTTI

Yetkililerin sahillerde ve köprülerde balık tutulmasını yasaklamasına rağmen bir grup vatandaş bu gece de Galata Köprüsüne geldi.

22.05.2020 03:21 | Son Güncelleme: 22.05.2020 03:28
Yetkililerin sahillerde ve köprülerde balık tutulmasını yasaklamasına rağmen bir grup vatandaş bu gece de Galata Köprüsüne geldi. Sosyal mesafeye dikkat etmeden olta balıkçılığı yapan vatandaşlar kameralara yansıdı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'da yetkililerin sahillerde ve köprülerde balık tutulmasını yasaklanmasına rağmen Galata Köprüsü'ne bir gurup vatandaş, sosyal mesafeye dikkat etmeden balık tutmaya devam ediyor. Dün gece kameralara yakalanan balıkçıların sayısı bu gece artış gösterdi. Hatta balık tutanlara satış yapmak için köprü üzerine seyyar satıcılar bile geldi. Köprünün ortasındaki boşluktan bile balık tutmaya çalışan olta balıkçıları hayatlarını tehlikeye attı. Köprünün uç noktasından oltayla balık tutmaya çalışan bir vatandaş yürekleri ağza getirdi. GALATA KÖPRÜSÜ’NDEKİ OLTA BALIKÇILARININ SAYISI ARTTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Galata, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Haber
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
’Virüse karşı çare ormana gitmek’ dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Birleşmiş Milletler, Libya’ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı Haber
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor’dan gönderilen Yiğit Şengil’i antrenmana davet etti Haber
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Ataşehir’de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Japonya Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Haberler››Güncel››GALATA KÖPRÜSÜ'NDEKİ OLTA BALIKÇILARININ SAYISI ARTTI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:16: 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR OTOBÜSLE MEMLEKETLERİNE DOĞRU YOLA ÇIKTI - Haber 02:58: GALATA KÖPRÜSÜ'NDEKİ OLTA BALIKÇILARININ SAYISI ARTTI - Haber 02:55: Berberlerin iki günlük gece mesaisi sona erdi - Haber 02:52: Kuaförlerin bayram mesaisi devam ediyor - Haber 02:51: Ceza infaz koruma memuru bulduğu ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti - Haber 00:57: Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak - Haber 00:11: ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu - Haber 23:17: Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu - Magazin 17:23: Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti - Haber 11:01: Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor - Haber