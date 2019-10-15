Galata Kulesi, Pembe'ye büründü

Beyazıt Kulesi de bu akşam pembeye bürünecek ve iki tarihi eser gün geçtikçe daha sık görülen bu hastalığa karşı 20 Ekim'e kadar farkındalık oluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER), 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı günü nedeniyle kadınları oldukça etkileyen meme kanserine görsel bir etkinlikle dikkat çekiyor.

Galata Kulesi, toplumda gittikçe daha yaygın hale gelen sağlık sorunlarından biri olan meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla İBB tarafından dün akşam pembe renk ile aydınlatıldı.

İstanbul'un önemli tarihi eserlerinden Beyazıt Kulesi de bu akşamdan itibaren pembe renk ile aydınlatılacak. Her iki kule, gün geçtikçe daha sık görülen bu kanser türüne karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 20 Ekim'e kadar geceleri pembeye bürünecek.

"Meme Kanserine Karşı Farkındalık Geliştirme Ayı" olan Ekim ayı boyunca, tüm dünyada çeşitli etkinliklerle hastalığa dikkat çekiliyor. "Pembe Kurdele" 1993 yılından beri meme kanserinin sembolü olarak kullanılıyor.

MEME KANSERİNDEN NASIL KORUNULUR?

MEMEDER, 2007 yılında ülkemizde meme kanserinin hızla artması nedeniyle kadınlardaki farkındalığın arttırılması amacıyla kuruldu. Meme kanseri tarama programını hayata geçiren dernek, 11 yıldır bilimsel kayıt tutarak bulgularını bilim dünyasıyla paylaşıyor.

MEMEDER'in verilerine göre; bu kanser türü sıklıkla sütü taşıyan kanallardan, daha az sıklıkla memedeki süt bezlerinden kaynaklanan bir tümördür. Kanser, genel olarak tek bir hücreden gelis¸ir ve 1 cm çapına ulas¸ması 5 yıldan uzun sürer; yani yavas¸ yavas¸ büyür.

Meme kanseri ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser olup, dünya genelinde yılda 2 milyon, Türkiye'de ise en az 25 bin kadını etkiliyor. Türkiye'de bu hastalığın son 25 yılda 3 kat arttığı tespit edildi.

Meme kanserinden korunmak için her gün 1 saat yürüyüş yapmak, dengeli beslenmek, bir yıldan daha fazla bebek emzirmek, alkol kullanmamak, hobiler edinerek stresle baş etmek ve aşırı kilo almamak tavsiye ediliyor.

Erken tanının çok önemli olduğu bu kanser türünden korunmak için, kadınların 20 yaşından sonra kadın doğum uzmanına veya aile hekimine yılda bir kez meme muayenesi yaptırması, 40 yaşından sonra mamografi çektirmesi öneriliyor.