Haberler » Güncel » Galata Kulesi, diyabete dikkati çekmek için maviye büründü

Galata Kulesi, diyabete dikkati çekmek için maviye büründü

Galata Kulesi, 14-15 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri nedeniyle mavi renkle ışıklandırıldı.

14.11.2019 23:37 | Son Güncelleme: 14.11.2019 23:39
Galata Kulesi, 14-15 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri nedeniyle mavi renkle ışıklandırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Dünya Uluslararası Diyabet Federasyonunun Dünya Diyabet Günü olarak belirlenen 14-15 Kasım'da tüm dünyada birçok etkinlikle diyabet hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amaçlandı.
İBB, Türk Diyabet Cemiyetinin 14 ve 15 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde Galata Kulesi'ni 2 gece boyunca mavi renkte aydınlatma kararı aldı. Diyabetin simgesi olan mavi halkanın da birleşmeyi temsil ettiği belirtildi.
Diyabet, insülin hormonunun eksikliği veya etkisizliği sonucu ortaya çıkan ve kan şekeri yüksekliği ile seyreden, kronik ve ilerleyen bir hastalık olarak biliniyor. Pankreasın salgıladığı insülin, yemeklerle alınan besinlerdeki şekerin hücre içine girerek enerji olarak kullanılabilmesi için anahtar görevi üstleniyor. İnsülinin yokluğu veya etkisizliği sonucu hücre içine giremeyen şeker kanda yükselmeye başlıyor.
1955'te kurulan Türk Diyabet Cemiyeti, diyabet hastalığından korunma yolları ve tedavisi hakkında vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor. Cemiyet, bu konuda bilimsel çalışmaların yapılmasına ve politikaların oluşturulmasına da destek veriyor.
Galata Kulesi, diyabete dikkati çekmek için maviye büründü

Galata, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
01:11   Jeffrey'den "Mazlum Kobani" hakkında "Kişilere destek vermiyoruz" yorumu
01:07   Kayseri Valiliği'nden zihinsel engelli öğrenciye kötü muamele iddiasıyla ilgili açıklama
01:05   Cami inşaatında çökme: mühendis enkaz altında kaldı (2)- Yeniden
01:02   Jeffrey'den "Mazlum Kobani" hakkında "Kişilere destek vermiyoruz" yorumu
01:00   HDP'li Vekil Tosun'un oğlu terörden gözaltında
00:48   Putin: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere fiili müdahale etmek konusunda anlaştık
00:05   Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş, partisinden ihraç edildi
23:44   Son dakika: Gözaltına alınan Şaban Vatan ve gazeteciler adli kontrolle serbest bırakıldı
23:44   Son dakika: Gözaltına alınan Şaban Vatan ve gazeteciler adli kontrolle serbest bırakıldı
08:33   Son Dakika | Arsene Wenger resmen açıklandı! Artık...
00:08   Konaklama vergisinde değişikliğe gidildi! Vergi oranı yüzde 2'ye çekildi
00:48   Putin: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere fiili müdahale etmek konusunda anlaştık
23:59   Günlük burç yorumları 15 Kasım 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
17:55   2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
15.11.2019 01:13:38