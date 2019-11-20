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Galata Kulesi Dünya Çocuk Hakları Günü'nde mavi renkle ışıklandırıldı

GALATA Kulesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında mavi renkle ışıklandırıldı.

20.11.2019 22:40 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:40Galata Kulesi Dünya Çocuk Hakları Günü'nde mavi renkle ışıklandırıldı
GALATA Kulesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında mavi renkle ışıklandırıldı.

20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler'de (BM) kabul gören ve Eylül 1990'da sözleşmeyi imzalayan ülkelerde yürürlüğe giren BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin yıldönümü, o tarihten itibaren Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. İstanbul'un simgelerinden olan Kulesi de Dünya Çocuk Haklarını gününe dikkat çekmek için mavi renkle ışıklandırıldı. Galata Kulesini mavi renkle gören vatandaşlar ve turistler o anları cep telefonlarının kameraları ile kaydetti.



Çocuk Hakları Günü, Galata, Güncel

Kaynak: DHA

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