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Galata kulesi'nde noel baba kostümü giyen kişi vatandaşlarla fotoğraf çektirdi

YENİ yıla saatler kala Noel Baba kostümü giyen bir kişi Galata Kulesi çevresinde dolaşarak vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

31.12.2019 21:51 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:54
YENİ yıla saatler kala Noel Baba kostümü giyen bir kişi Kulesi çevresinde dolaşarak vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği Noel Baba kostümü giyen kişi, dağıtacak hediye kalmadığını belirterek yılbaşı sonrası hediye dağıtacağını ifade etti.
Yeni yıla saatler kala Galata Kulesi ve çevresinde yoğunluk yaşanıyor. İstiklal Caddesi'ne gelenler öncesinde kule önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Galata Kulesi ve çevresinde Noel Baba kostümü giyerek dolaşan bir kişiyse dikkat çekti. Çevredeki vatandaşların ilgisini çeken o kişi dağıtacak hediye kalmadığını belirterek, vatandaşlar ve turistlerle fotoğraf çektirdi. İsmini paylaşmayan o kişi, "Yılbaşı kutluyoruz. Fazla konuşamayacağım, çok yorgunum. Bu kostümü giydim, geziyorum. Vatandaşlar fotoğraf çektiriyor. Hediye kalmadı. Almayı düşünüyorum. Yılbaşından sonra dağıtacağım" şeklinde konuştu.
İSTİKLAL CADDESİ'NE GİRİŞTE YOĞUN GÜVENLİK
Bu arada İstiklal Caddesi'ne giden yollarda güvenlik üst düzeyde. Caddeye gelenlerin sayısı artarken polis ekipleri çanta ve üst araması yapıyor. Diğer taraftan caddeye giren kişilerin görüntüleri de 'yüz tanıma sistemi' aracılığıyla kaydediliyor.
Galata kulesi'nde noel baba kostümü giyen kişi vatandaşlarla fotoğraf çektirdi

İstiklal Caddesi, noel baba, Galata, Güncel

Kaynak: DHA


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