GALATA KULESİ'NDE RESTORASYON ERTELENDİ

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kuş yuvaları nedeniyle Galata Kulesi'ndeki restorasyonun ertelendiği açıkladı.

06.07.2020 17:31 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:53
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kuş yuvaları nedeniyle Galata Kulesi'ndeki restorasyonun ertelendiği açıkladı. Konuyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise restorasyonun sonbaharda yapılacağı kaydedildi.
BAKAN ERSOY: GALATA'NIN KUŞLARI İÇİN ÖZEL BİR BÖLÜM DE OLACAK
Galata Kulesi'nde başlayan restorasyon nedeniyle çevresine iskele kurulmuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata'nın kuşları için özel bir bölüm de olacak. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.
"GALATA, KUŞLARIN YUVASI OLMAYA DEVAM EDECEK"
Vakıflar Genel Müdürlüğü de restorasyonun sonbaharda başlayacağını belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, "Ebabil kuşlarının Galata Kulesi'ndeki yavrulama döngüsü devam ettiği için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları doğrultusunda, Bilim Kurulu ve ilgili derneklerle yapılan değerlendirme sonucunda iskelenin acilen kaldırılarak bakım çalışmalarına sonbaharda başlanması kararlaştırılmıştır. Restorasyon sırasında mevcut kuş yuvaları olduğu gibi korunacaktır. Yapılacak müze konsepti içinde Galata'nın kuşlarına özel ver verilecek. Galata, kuşların yuvası olmaya devam edecek" denildi. GALATA KULESİ’NDE RESTORASYON ERTELENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Nuri, Galata, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››GALATA KULESİ'NDE RESTORASYON ERTELENDİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:16: Virüsü unutanlara ceza yağdı - Haber 18:15: Mübaşirde koronavirüse rastlandı, 1'i hakim 5 kişi evlerinde gözetime alındı - Haber 18:14: Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (5) - Haber 18:14: Düzce'de maden sahaları denetlendi - Haber 18:13: Son dakika haber... Uyuşturucu çetesi 1 yıllık takip sonucu çökertildi - Haber 17:41: Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı - Haber 17:10: Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez - Haber 14:04: Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti - Haberler 23:10: Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti - Haber