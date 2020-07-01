Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışması havadan görüntülendi

İstanbul'un sembol mekanlarından olan ve müzeye dönüştürülen Galata Köprüsü'ndeki restorasyon çalışması havadan görüntülendi.

Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışması havadan görüntülendi
01.07.2020 14:57 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:25
İstanbul'un sembol mekanlarından olan ve müzeye dönüştürülen Galata Köprüsü'ndeki restorasyon çalışması havadan görüntülendi. Bazı vatandaşlar çalışmalara rağmen fotoğraf çektirmeye devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde Galata Kulesi'nin müze olacağını açıklamıştı. Kulenin restorasyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğünce başladı. Geçtiğimiz günlerde başlayan restorasyon çalışmasının yaklaşık 2.5 ayda bitmesi planlanıyor. Bazı vatandaşlar çalışmalara rağmen fotoğraf çektirmeye devam etti. Yapılan çalışma havadan görüntülendi. Görüntülerde, iskelenin bir bölümün kurulduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri, İstanbul, Galata, Güncel, Haber
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