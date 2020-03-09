GALATA KULESİ'NİN BİLİNMEYEN İKİ KÜÇÜK KARDEŞİ
GALATA KULESİ'NİN BİLİNMEYEN İKİ KÜÇÜK KARDEŞİ (1) (Havadan görüntülerle)
09.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:49
GALATA KULESİ'NİN BİLİNMEYEN İKİ KÜÇÜK KARDEŞİ (1) (Havadan görüntülerle)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :GALATA KULESİ'NİN BİLİNMEYEN İKİ KÜÇÜK KARDEŞİ
Etiketler : Güncel
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