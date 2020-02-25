Galata Kulesi'nin İBB'den alınacağı açıklaması üzerine İmamoğlu: Davamızı açtık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Kulesi'nin, işletme süresi dolan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınacağını açıkladı. Bunun üzerine, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "26. Meslekte İz Bırakanlar Toplantısı" kapsamında düzenlediği, "Yaşar Kemal'i Anıyoruz" başlıklı panele katılan Ekrem İmamoğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu ve hukuki haklar doğrultusunda dava açtıklarını belirtti.

"HUKUKİ HAKKIMIZ KONUSUNDA DAVA AÇTIK"

Katıldığı panel öncesinde Çemberlitaş'taki Basın Müzesi'ni gezen İmamoğlu, kameraların karşısına geçti ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu bir gazetecinin sorduğu, "Kültür ve Turizm Bakanı, Galata Kulesi'nin İBB işletmesinden alınacağını ve ihaleye çıkarılacağını açıkladı. İBB ile sözleşmenin Ocak ayında dolduğunu ve İBB'nin sözleşmeyi yenilemediğini de açıkladı. Değerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusuna, "Öncelikle teknik bilgiyi vereyim; bu süre dolduğunda, bir önceki İBB yönetimi ile yapılan yazışmalar sonucu, Büyükşehir Belediyesi bir girişimde bulunmamış o zaman diliminde. Ama o süreçte, Kültür ve Turizm Bakanlığı da bir eylemde bulunmamış. Fakat birkaç aydır biz bunu basın yoluyla duyuyoruz. Biz de bu süreçle ilgili hukuki hakkımız konusunda davamızı açtık. Bu dava ile ilgili savunma verildi. Şimdi o savunmaya istinaden, karşı dava ile ilgili süreci arkadaşlarım hukuki olarak takip ediyorlar. Tabi üzücü olan şu: Sayın Bakan'ın İstanbul ile ilgili sanırım yedinci, sekizinci açıklaması. Farklı alanlarda veya farklı mekanlarla ilgili de açıklamaları oldu. Benim tavsiyem şu: İstanbul önemli bir kent, kadim bir şehir. İstanbul'un turizmini, kültürünü büyütmek istiyorsak, dünyaya en iyi şeklide servis etmek istiyorsak, geçenlerde takdir ettiğimiz gibi, çok mutlu olduğumuz gibi, Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın bizi çağırıp, 'Hep bir arada biz deprem sorununu, kentsel dönüşüm sorununu nasıl çözebiliriz' toplantısını yaptığımızda, kendisini yürekten alkışladığımı, teşekkür ettiğimi, bir konsey kurulup bu konseyin çalışmasının iyi bir model olacağını ifade ettiğim gibi, Sayın Turizm Bakanı'na da tavsiyede bulunuyorum" şeklinde cevap verdi.

"BİR TELEFON MESAFESİNDEYİZ"

İmamoğlu sözlerine, "İstanbul ile ilgili bir karar almak istiyorlarsa, alacaklarsa, turizme katkı sunacaklarsa, en büyük paydaşları, en doğru yol arkadaşları İBB'dir. Yani bizimle görüşmekten, konuşmaktan kaygı duymasınlar, çekinmesinler. Bizim derdimiz; İstanbul turizmi. İstanbul Turizm Platformu'nu kurarken, nasıl turizme katkı sunacağımızı, geliştirme ortamını dahi düşündüğümüz anda bile kendilerini arayıp, davet ettim. Yazılı olarak da davet ettim. Her toplantımıza davet ettik. Katılmamayı tercih edebilirler ama İstanbul'da bir konu ile ilgili karar alacaklarken, biz bir telefon mesafesindeyiz." şeklinde devam etti.

"İSTANBUL İÇİN HOŞ TARİFLER DEĞİL"

İstanbul'da turizm ve kültür ile ilgili hedefler koyacaklarsa da biz İstanbul'dayız diyen İmamoğlu, "İstedikleri zaman davet edebilirler, biz misafir edebiliriz, konuşabiliriz. 'Bunu alacağız, onu yapacağız' lafları, tarifleri İstanbul için hoş tarifler değil. Bir bakanlığın, böyle büyük ve kadim bir kentle ilgili karar alma yöntemi de hoş bir model değil. Biz, hukuki mücadelemizi vereceğiz" şeklinde konuştu.

HAYDARPAŞA GARI İHALESİ

İmamoğlu, "Galata gündeme gelince Haydarpaşa Garı ihalesi de akıllara geldi. Mahkemeden karar çıktı mı" sorusunu ise, "Henüz çıkmadı. Hukukun bu büyük yanlışı düzelteceğini düşünüyorum. Aslında bir çağrışım yaptı: Mesela bu iki kadim noktanın, Haydarpaşa ve Sirkeci noktasında bu gelişen olaylar olurken, Türkiye'nin kültüründen ve turizminden sorumlu bakanlığın keşke bir yorumu olsaydı örneğin. Ama biz hukuki olarak süreci takip ediyoruz" diye yanıtladı.