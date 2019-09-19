Galata kulesi, prostat kanseri'ne dikkat çekiyor

MAVİ KRAVAT TAKIYOR!

Etkinlik kapsamında, Galata Kulesi'ne hastalığın sembol rengi olan açık mavi renkte dev bir kravat takılacak.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile işbirliği yaparak, prostat kanserine farklı bir etkinlikle dikkat çekecek. Erkekleri ilgilendiren bu kanser türüne yönelik farkındalık oluşturmak için 19-20-21-22 Eylül günlerinde Galata Kulesi'ne 28 metre uzunluğunda dev bir kravat takılacak.

Lamine kumaştan özel olarak üretilen kravat, 19 Eylül Perşembe günü saat 10:30'da teknik bir ekip tarafından Galata Kulesi'nin içinden kulenin meydana bakan duvarına doğru sarkıtılacak.

Ardından düzenlenecek basın toplantısında, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Özlem Er tarafından prostat kanserinin tanısı ve tedavisi hakkında bilgiler verilecek.

Hastalığın sembol rengi olan açık mavi renkteki kravat, Galata Kulesi'nin kırmızı renkteki gece aydınlatmasında şehrin birçok noktasından görülecek şekilde tasarlandı. 4 gün boyunca prostat kanserine dikkat çekecek dev kravat, şehrin siluetine de ayrı bir renk ve tasarım katacak.

"KIZ KULESİ'NİN AKLI OLSA GALATA KULESİ'NE VARIRDI…"

Kampanya için ünlü şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun "İstanbul Destanı" şiirinde geçen "İstanbul deyince aklıma kuleler gelir. Ne zaman birinin resmini yapsam, öteki kıskanır. Ama şu Kız Kulesi'nin aklı olsa Galata Kulesi'ne varır" dizelerinden etkilenildi. İstanbul'un tarihi yapılarından Galata Kulesi, bu şiirden esinlenilerek sembol olarak belirlendi. Eylül ayı, "prostat farkındalık ayı" olarak biliniyor.

KAMPANYAYA SOSYAL MEDYA DESTEĞİ BEKLENİYOR

İBB ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından sosyal medyadan desteklenecek kampanya boyunca Galata Kulesi'ni ziyaret edenler, ya da uzaktan fotoğrafını çekenler, #takbimavikravat ve #prostatkanserinedikkat etiketleriyle paylaşım yapabilecek.

İstanbullular, gün geçtikçe yayılan hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak için "Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat" sloganıyla hazırlanan kampanyaya sosyal medyadan içerik, fotoğraf ve video desteği verebilir.

Galata Kulesi'nin mavi kravatlı fotoğraflarını kampanya sloganlarıyla sosyal medya hesaplarından paylaşan ilk 300 kişiye, kampanyanın sembolü olan mavi kravatlar hediye edilecek.

AİLE ÖYKÜSÜ OLANLARDA DAHA ERKEN TARAMA ŞART

Uzmanlar, genç yaşlardan itibaren prostat kanseriyle ilgili bilgi edinmenin çok önem arz ettiğini belirtiyor. Özellikle ailesinde prostat kanseri olan erkeklerin erken yaşlarda tarama yaptırmasını tavsiye ediliyor. İdrarla ilgili sıkıntıları olanların mutlaka doktora başvurması gerekiyor. Prostat kanseri, gelişen tıbbi yöntemler sayesinde kemoterapi olmaksızın tedavi edilebiliyor.