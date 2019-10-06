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Galata kulesi ve köprüler yeşil yandı 1

Haber-Kamera Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağrı Çalışkan-Hüseyin ÇOŞKUN İstanbul DHADünya genelinde 6 Ekim, Serabral Palsi günü olarak kutlanıyor.

06.10.2019 22:44
Haber-Kamera Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağrı Çalışkan-Hüseyin ÇOŞKUN İstanbul DHA
Dünya genelinde 6 Ekim, Serabral Palsi günü olarak kutlanıyor. Çocuk felci olarak bilinen hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Galata Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yeşil ışıkla aydınlatıldı.
Türkiye'de çocuk felci olarak bilinen ve dünyada 17 milyon kişinin taşıdığı Serebral Palsi hastalığı nedeniyle bugün dünya genelinde Serebral Palsi Günü olarak kutlanıyor. Hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi yeşil ışıklarla aydınlatıldı. Galata Kulesi'nin yeşil ışıkla aydınlatıldığını gören yerli ve yabancı turistler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Galata kulesi ve köprüler yeşil yandı 1

İstanbul, Galata, Güncel

Kaynak: DHA

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