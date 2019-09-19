Haberler » Güncel » Haber

Galata kulesine mavi kravat

19.09.2019 17:05Galata kulesine mavi kravat


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:42 Dha istanbul bülteni-  3
17:40 Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, AA'yı ziyaret etti
17:40 Üniversite öğrencilerinden diyarbakır'daki annelere destek
17:40 Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı
17:39 Belediye çalışanlarına "kurum kültürü ve aidiyet eğitimi" verildi
17:38 Okul önlerinde denetim
17:38 Sudan'da Beşir rejiminin sembol isimlerinin yargılanması talebiyle gösteri