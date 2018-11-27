27 Kasım 2018, 03:58
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Galata ve Unkapanı ve Haliç Köprüleri Kapatıldı

Galata ve Unkapanı ve Haliç Köprüleri kapatıldıİSTANBUL - Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü deniz trafiği nedeniyle gece 02.30 itibariyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Galata ve Unkapanı ve Haliç Köprüleri kapatıldı

İSTANBUL - Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü deniz trafiği nedeniyle gece 02.30 itibariyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, tarafından deniz ulaşımına açılacak, Galata Köprüsü, Unkapanı Köprüsü ve Haliç Metre Köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Deniz trafiği nedeniyle 02.30 ile 03.30 arasında üç köprü de yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çalışmaların ardından köprüler normal trafiğe açıldı. Mustafa Kemal Atatürk,Galata,Haliç
27 Kasım 2018 Salı 03:58