Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Galataport İstanbul'da inşaat faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Galataport İstanbul şantiyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir azaltarak devam eden inşaat faaliyetlerinin, bu günden geçerli olmak üzere geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

14.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:02
Galataport İstanbul'da inşaat faaliyetleri geçici olarak durduruldu
Galataport İstanbul şantiyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir azaltarak devam eden inşaat faaliyetlerinin, bu günden geçerli olmak üzere geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Galatapor İstanbul'dan yapılan açıklamada, Galataport İstanbul yönetiminin, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye 'yi de etkileyen salgınına ilişkin gerek ofislerde gerekse şantiyede görevli çalışanların sağlığı için gerekli tüm önlemleri aldığı aktarıldı.
Bu dönemde inşaat çalışmalarının, sosyal mesafe kuralını hayata geçirebilmek için yüzde 50 azaltıldığı belirtilen açıklamda, "Devletimizin de sıkılaştırarak devam ettiği önlemlerle biz de şantiyede aldığımız tedbirleri her geçen gün arttırdık. Bu kapsamda, gerekli denetimlerle birlikte çalışma alanlarında her türlü hijyen ve dezenfektasyon uygulamasını da titizlikle yaptık. Sahamızda bulunan termal kameralara ek olarak, tüm çalışanların maske, eldiven ve dezenfektan kullanmalarını şart koştuk." denildi.
"Bu zorlu günleri geride bırakacağımıza olan inancımız tamdır"
Açıklamada, inşaat faaliyetlerine ara verildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu önlemlerin ve bir süredir planladığımız aksiyonların devamı olarak Galataport İstanbul şantiyemizde azaltarak devam ettiğimiz inşaat faaliyetlerimizi, 14 Nisan 2020 tarihinden başlamak üzere geçici olarak durdurduğumuz bilgisini kamuoyuna saygıyla sunarız.
Çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önce gelmektedir. El ele vererek, dayanışma içinde bu zorlu günleri geride bırakacağımıza olan inancımız tamdır."

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı Ekonomi
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı
Koronavirüsten korkan propolise sarıldı! Talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Koronavirüsten korkan propolise sarıldı! Talep patlaması yaşanıyor
Bosch’dan Türkiye’ye 500 milyon liralık yeni yatırım Ekonomi
Bosch'dan Türkiye'ye 500 milyon liralık yeni yatırım
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Ekonomi
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Ekonomi
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
IMF: Türkiye ekonomisi 2020’de yüzde 5 küçülecek Ekonomi
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek
Haberler ›› Ekonomi ››Galataport İstanbul'da inşaat faaliyetleri geçici olarak durduruldu - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

18:44: Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi 18:44: Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi 18:44: Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi 18:28: Piyasalarda gün sonu - Ekonomi 18:26: ABD'de ihracat fiyat endeksi düşüşünü sürdürdü - Ekonomi 18:11: Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 16:35: Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak - Ekonomi