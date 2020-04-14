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Galataport'ta çalışlara ara verildi

GALATAPORT İstanbul şantiyesinde koronavirüs önlemleri kapmasında çalışmalara ara verildi.

14.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:51
Galataport'ta çalışlara ara verildi

GALATAPORT İstanbul şantiyesinde koronavirüs önlemleri kapmasında çalışmalara ara verildi.

Galataport İstanbul yönetiminden yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Galataport İstanbul yönetimi olarak, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen COVİD-19 salgınına ilişkin gerek ofislerde gerekse şantiyede görevli çalışma arkadaşlarımızın sağlığı için gerekli tüm önlemleri aldık. Bu dönemde inşaat çalışmalarını, sosyal mesafe kuralını hayata geçirebilmek için yüzde 50 oranında azaltarak sınırlandırdık. Devletimizin de sıkılaştırarak devam ettiği önlemlerle biz de şantiyede aldığımız tedbirleri her geçen gün arttırdık. Bu kapsamda, gerekli denetimlerle birlikte çalışma alanlarında her türlü hijyen ve dezenfektasyon uygulamasını da titizlikle yaptık. Sahamızda bulunan termal kameralara ek olarak, tüm çalışanların maske, eldiven ve dezenfektan kullanmalarını şart koştuk.  Bu önlemlerin ve bir süredir planladığımız aksiyonların devamı olarak Galataport İstanbul şantiyemizde azaltarak devam ettiğimiz inşaat faaliyetlerimizi, 14 Nisan 2020 tarihinden başlamak üzere geçici olarak durdurduğumuz bilgisini kamuoyuna saygıyla sunarız. Çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önce gelmektedir. El ele vererek, dayanışma içinde bu zorlu günleri geride bırakacağımıza olan inancımız tamdır"


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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