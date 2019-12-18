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Galataport'un tercihi, İzocam oldu

İzocam, Galataport'a 35 bin metrekareyi aşan miktarda ürün temin edecek.

18.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:28Galataport'un tercihi, İzocam oldu
, Galataport'a 35 bin metrekareyi aşan miktarda ürün temin edecek.
İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, İzocam, 'nin en önemli projelerine uzmanlığıyla hizmet sunmaya ve yalıtım ürünleri temin etmeyi sürdürüyor. Önemli pek çok projeye yalıtım danışmanlığı hizmeti veren İzocam, her ihtiyaca uygun şekilde geliştirdiği yalıtım ürünleri ve çözümleri ile Türkiye'nin iddialı projelerinde çözüm ortağı olarak yer alıyor.
Son dönemde İzocam'ın ürün ve danışmanlık hizmeti verdiği büyük projelerden birisi de Galataport oldu. Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları AŞ tarafından gerçekleştirilen projede, İzocam doğrudan ve bayileri kanalıyla İzocam manto taşyünü, özel ebatta taşyünü tavan levhası, İzocam dış cephe levhası ve foamboard ürünleri temin etti. Proje sonuna kadar kullanılacak İzocam ürünlerinin toplam miktarı 35 bin metrekareyi aşacak.
Gelişmiş kaliteli ürünlerinin yanı sıra müşterilerine yalıtım danışmanlığı hizmeti de veren İzocam, ısı yalıtımı, akustik konfor, tesisat yalıtımı ve yangın güvenliği açısından yönetmeliklere ve projelere uygun şekilde doğru ürünü öneriyor. İzocam ve ürünleri marka projelerin yalıtımında kalitesi, satış öncesi ve sonrası sağladığı hizmetlerin güvenirliği ve uzmanlığı nedeniyle tercih ediliyor.

Türkiye, İzocam, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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