Haberler » Spor » Haber

Galatasaray: 0-0

STAT: Jan BreydelHAKEMLER: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz KovacicCLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits (Dk. 86 Balanta), Vormer, Vanaken, Bonaventure (Dk. 73 Diagne), Okereke (Dk. 60 Openda), DiattaGALATASARAY: Muslera, Mariano (Dk.

18.09.2019 22:00Galatasaray: 0-0

STAT: Jan Breydel
HAKEMLER: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic
CLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits (Dk. 86 Balanta), Vormer, Vanaken, Bonaventure (Dk. 73 Diagne), Okereke (Dk. 60 Openda), Diatta
GALATASARAY: Muslera, Mariano (Dk. 90 Şener Özbayraklı), Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri (Dk. 90+3 Donk), Lemina (Dk. 61 Emre Mor), Feghouli, Babel, Falcao
SARI KARTLAR: Openda, Vormer (Club Brugge ) - Lemina, Nzonzi, Donk ( Galatasaray )

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile 0-0 berabere kaldı.
Belçika'nın Brugge kentinde bulunan Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan müsabakada iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Galatasaray ve Club Brugge, gruba 1'er puanla başlangıç yaptı.



Mbaye Diagne, Galatasaray, Brugge, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:59 Filenin Efeleri, son 16 turuna adını yazdırdı
00:53 Ryan donk: türkiye'de her şey olabilir
00:53 PSG evinde Real Madrid'i farklı geçti
00:53 Feghouli ve luyindama'dan club brugge değerlendirmesi
00:52 Emre mor: kendi oyunuma odaklanacağım
00:51 Abdurrahim albayrak'ın açıklamaları
00:49 Fatih terim: her geçen gün daha iyi olacağız