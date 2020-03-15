Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Galatasaray, Beşiktaş ile golsüz berabere kalmasıyla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
15.03.2020 21:09 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:20
Ligde son dönemde başarılı bir grafik çizen ve yenilmeyen Galatasaray , bunu Beşiktaş karşısında da sürdürdü. Mücadeleden beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligdeki yenilmezliğini 10 maça çıkardı. Geride kalan karşılaşmada Cimbom 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
CİM-BOM 26 GOL ATARKEN 5 GOL YEDİ
Cimbom, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etme başarısı gösterirken, Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kaldı. Aslan söz konusu müsabakalarda 26 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Spor
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık
Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Spor
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Spor
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
Spor
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Spor
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi