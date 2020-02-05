Galatasaray'ın, 2 yıl önce Sörloth'u elinden kaçırdığı ortaya çıktı

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Alexander Sörloth'un 2018 yılında Galatasaray 'ın radarına girdiği öğrenildi.

Milliyet 'in haberine göre; Norveçli futbolcunun Elmander tarafından Galatasaray'a önerildiği ve o dönemde transferinin bitme aşamasına geldiği ortaya çıktı. Ancak Galatasaray'ın maddi anlamda sıkıntı yaşaması nedeniyle bu transferin rafa kaldırıldığı belirlendi.

BÜYÜK PİŞMANLIK

Sarı-kırmızılılara transferi gerçekleşmeyen genç futbolcu daha sonra C.Palace'den Belçika temsilcisi Gent'e kiralandı. Yönetimin bu nedenle Sörloth'un transfer edilmemesinden dolayı şimdi büyük bir pişmanlık içersinde olduğu öğrenildi