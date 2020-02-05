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Galatasaray'ın, 2 yıl önce Sörloth'u elinden kaçırdığı ortaya çıktı

Galatasaray'a Sörloth'un 2 yıl önce Elmander tarafından önerildiği ancak maddi sıkıntı nedeniyle sarı-kırmızılıların bu transferi gerçekleştiremediği ortaya çıktı.

05.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:43

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Alexander Sörloth'un 2018 yılında 'ın radarına girdiği öğrenildi.

'in haberine göre; Norveçli futbolcunun Elmander tarafından Galatasaray'a önerildiği ve o dönemde transferinin bitme aşamasına geldiği ortaya çıktı. Ancak Galatasaray'ın maddi anlamda sıkıntı yaşaması nedeniyle bu transferin rafa kaldırıldığı belirlendi.

BÜYÜK PİŞMANLIK

Sarı-kırmızılılara transferi gerçekleşmeyen genç futbolcu daha sonra C.Palace'den Belçika temsilcisi Gent'e kiralandı. Yönetimin bu nedenle Sörloth'un transfer edilmemesinden dolayı şimdi büyük bir pişmanlık içersinde olduğu öğrenildi

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Galatasaray'ın, 2 yıl önce Sörloth'u elinden kaçırdığı ortaya çıktı

Johan Erik Calvin Elmander, Galatasaray, Milliyet, Spor


HABER YORUMLARI (7)
OSMAN:GALATASARAY İÇİN KAÇAN EN BÜYÜK BALIK FRANK RİBERY DİR.
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ADSIZ:ÜZÜLDÜĞÜNÜ SANMIYORUM O ZAMAN GELSEYDİ GSDE YARARLI OLMAZDI
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HEYYYY JONNY:çizgi film karakteri jonny bravo gibi keskin yüz hatları var hatta onun gibi kaslı da sayılabilir :)))
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BRONZBOMBER:ÇOK FUTBOLCU KAÇIRDIK ELİMİZDEN SONRA GİTTİK EMRE MORA BABELLERE MUHTAÇ EDİLDİK. HALAND I DA KAÇIRMIŞTIK ZAMANINDA. 2 MİLYON EURO DAHA VEREMEDİK. GSLİYİM AMA TAKIMIMIZ MALESEF REZALET TRANSFER YAPIYOR.
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RVR:İyi oyuncu ben de beğeniyorum. Fakat öyle ah vah kaçtı denilecek bir oyuncu da değil. Galatasaray''a neler geldi neler geçti neler de gelir. .
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FIRTINA 61:Üzülmesinler!!! Sonuçta Şörlot Trabzonspor''da oynuyor. Her hafta Trabzonspor''un maçını izleyip hasret giderebilirler. . . :)
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HÖ:gs nin kapısından yüz bin tane futbolcu geçmiştir. gayet normal
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