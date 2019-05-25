Galatasaray 22'nci şampiyonluğunu kutladı

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu'nu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray
, kupasını aldı. Türk Telekom Stadyumu
'nda saat 19.05'te başlayan şölende taraftarlar ile birlikte şampiyonluğu kutlayan Galatasaray camiası, büyük sevinç yaşadı.
İlk olarak Galatasaray'ın alt yaş gruplarında şampiyon olan sporcular taraftarların huzuruna çıkarken, sonrasında sanatçıların verdiği mini konserler ve görsel şovlar eşliğinde taraftarlar büyük coşku yaşadı.
Kutlama töreni, Florya'da görev yapan isimlerin çağrılmasıyla başladı. Bu isimlerin tamamlanmasının ardından oyuncular tek tek anons edildi. Sonrasında sahneye teknik heyet ve teknik direktör Fatih Terim
çıkarken, son olarak da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak
ve başkan yardımcısı Yusuf Günay
sahneye geldi. Taraftarlar, önce başkan Cengiz'i, sonrasında ise teknik direktör Fatih Terim'i tribünlere çağırdı.
Mustafa Cengiz, sahneye çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, taraftarların huzurunda teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıkladı ve kupa takdimi öncesi kısa bir imza töreni gerçekleştirildi.
İmza töreninin ardından Galatasaray'ın şampiyonluk kupası, kaptan Selçuk İnan
'ın ellerinde havalandı.
Öte yandan Galatasaray Kulübü, izin isteyen Diagne
, Sinan Gümüş
ve Taffarel
'in kutlamada yer alamadığını duyurdu. Ayrıca kadro dışında bulunan Eren Derdiyok
da kutlama törenine katılmadı.
Lefter Küçükandonyadis
, Galatasaray
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Kaynak: DHA